مفوضية حقوق الانسان تبدي قلقها الشديد بشأن الاحداث التي رافقت التظاهرات

2019/10/01 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت مفوضية حقوق الانسان، عن قلقها الشديد، إزاء الاحداث التي رافقت التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وأكدت المفوضية في بيان، انها وفي الوقت الذي تؤكد فيه على حرية التعبير عن الرأي، وحق التظاهر السلمي، والالتزام بالمطالب المشروعة في كفالة الحقوق، وتأمين الخدمات وفرص العمل، وتحقيق المساواة ومحاربة الفساد، فإنها تبدي قلقها البالغ وأسفها الشديد، بسبب قيام القوات الامنية باعتقال أحد عشر متظاهرا في محافظة البصرة، وثلاثين متظاهرا في محافظة واسط، اضافة الى قيام قوات مكافحة الشغب بإطلاق العيارات النارية الحية، والغازات المسيلة للدموع، والمياه الحارة تجاه المتظاهرين.

ودعت المفوضية في بيانها، الاجهزة الامنية الى ضبط النفس، وعدم استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، وحماية حياتهم وكفالة حقهم في التظاهر السلمي، مطالبة في الوقت ذاته، المتظاهرين الى الحفاظ على تظاهراتهم السلمية وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والتعاون مع القوات الأمنية، لديمومة التظاهرات السلمية.

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