«ستموت في العشرين».. فيلم لا يقبل الأعذار

2019/10/01 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد شوقي اعتدنا في السينما العربية أن نسوق الأعذار وأسباب الإعجاب للأفلام وصناعها: هذا عمل أول لمخرج يعد بما هو أفضل، ذلك فيلم يأتي من دولة لا تصنع السينما ووجوده في حد ذاته مكسب، وتلك قضية مهمة يطرحها الفيلم بجرأة تستوجب التغاضي عن بعض هنّات الصناعة.تعاطف طبيعي مع بني الجلدة واللغة والثقافة.لكن بعض ...

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