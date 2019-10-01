عن ترميم الأفلام وتجديدها

2019/10/01 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانا احضر ندوة ترميم وتجديد الأفلام التي أقامها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، التي حاضرت فيها السيدة ساندرا شولبرج رئيس مؤسسة « أنجي كولكت» لترميم الاعمال الفنية ، متحدثة عن أهمية حفظ الاعمال الفنية وترميمها، والفارق الكبير الحاصل بين عمليات الترميم الحديثة وبين تلك التي تعتمد تقنية قديمة، من حيث اللون والكوالتي « الصفاء» ...

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