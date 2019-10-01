عرض عربي أول لـ»1982» و»آدم» ومحاضرة عن الحدود بين الأفلام الوثائقية والروائية

2019/10/01 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الثالث الجونة ـ محرر الصفحة: ضمن إطار عروض السجادة الحمراء، عرض المهرجان «1982» لوليد مؤنس و»آدم» لمريم توزاني في عرضهما العربي الأول.بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي وفوزه بجائزة «نيتباك» في ذات الدورة، يأتي الفيلم اللبناني «1982» من بطولة نادين لبكي ومحمد دالي ورودريج سليمان ليشارك في ...

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