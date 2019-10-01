حقوق الانسان تصدر بياناً بشأن التظاهرات وتكشف حصيلة المعتقلين في البصرة وواسط

2019/10/01 | 21:56

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم _ الديوانية

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن متظاهرين في قضاء الحمزة الشرقي، قطعوا الطريق الرابط بين محافظتي الديوانية والسماوة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرين في قضاء الحمزة الشرقي، قطعوا قبل

بغداد اليوم _ بابل

أكدت الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، عدم قانونية قرار إقالة محافظ بابل، كرار العبادي، من منصبه.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، موجهة إلى مكتب محافظة بابل، تضمنت نقض قرار

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارتا الداخلية والصحة، اليوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً بشأن التظاهرات في بغداد والمحافظات.

وقالت الوزارتان، بحسب خلية الاعلام الحكومي، إن "العاصمة بغداد وعدد من المحافظات شهدت إنطلاق تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير ا

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