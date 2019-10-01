موريتاني رابع في الدوري العراقي

2019/10/01 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وقع اللاعب الموريتاني الشاب أمادو ديارا عقدًا مع الديوانية العراقي لموسم قابل للتجديد، وذلك في إطار الانتدابات التي يجريها الفريق لتعزيز صفوفه للموسم الكروي.

وينحدر ديارا من مقاطعة الرياض جنوب نواكشوط وتخرج من ذات الأكاديمية التي تخرج منها ثنائي منتخب موريتانيا عالي عبيد وحسن العيد المحترفان حاليا بالدوري الإسباني.



كما لعب كذلك لعدد من الأندية المحلية في موريتانيا من بينها شباب الرياض في الدرجة الثانية، ولكصر ونواذييو بالدوري الموريتاني الممتاز.وسيكون ابن مقاطعة الرياض رابع موريتاني ينتقل هذا الموسم إلى الدوري العراقي بعد كل من حسن أحويبيب وألاسان جوب والشيخ فولاني الذين وقعوا بداية الموسم لأندية الزوراء وزاخو والطلبة على التوالي.



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