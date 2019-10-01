مصدر طبي: وفاة متظاهر واصابة 10 آخرين و23 من العناصر الأمنية بتظاهرات الناصرية

2019/10/01 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر طبي، عن حصيلة الضحايا والمصابين في التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية.

وأشار المصدر الى وفاة متظاهر، وإصابة عشرة متظاهرين، إضافة الى ثلاثة وعشرين عنصرا من القوات الأمنية، مضيفا ان جميع المصابين نقلوا الى المستشفيات القريبة، فيما خرج عدد منهم، بعد تلقيهم العلاج بشكل كامل.

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