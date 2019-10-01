سمير عادل - رسالة مفتوحة إلى القوى التحررية في العراق وفي العالم

2019/10/01 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل نحو إدانة وشجب الممارسات القمعية لحكومة عبد المهدي وتأسيس جبهة الدفاع عن حق التظاهر والتعبير عن الرأيفي هذا اليوم المصادف الأول من تشرين الأول عام ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- قتلت القوات الأمنية التابعة لحكومة عبد المهدي عدد من المحتجين وجرحت العشرات منهم في التظاهرات التي نظمت في بغداد في ساحة التحرير.إن حكومة عبد المهدي الفاشلة، وفي خضم صراعها مع القوى الإسلامية الأخرى حول النفوذ......

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