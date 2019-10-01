الجنديل في نادي الكتاب

2019/10/01 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / علي لفتة

يضيف نادي الكتاب في محافظة كربلاء المقدسة اليوم الاربعاء القاص والروائي احمد الجنديل للحديث عن روايته التي صدرت مؤخراً وتحمل عنوان " آلهة من دخان ".

يدير الأمسية التي ستقام على حدائق نقابة المعلمين الباحث حسن عبيد عيسى وسيتحدث فيها الجنديل عن الرواية وسبل كتابتها وفحواها وما تمثله في السردية العراقية، مثلما سيتحدث بقراءة موجزة عن المنظومة اللغوية والدلالية التي كتبت فيها الرواية مع قراءة للسيرة الابداعية للمؤلف.

يذكر ان هذه الرواية هي الرابعة للمحتفى به، فضلاً عن إصداره ست مجاميع قصصية.

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