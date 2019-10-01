شوكولاتة مصنوعة من ثمرة الكاكاو 100 بالمئة

2019/10/01 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سان فرانسيسكو / أ ف ب

كشف صانع الشوكولاتة السويسري باري كالبو أخيراً عن تركيبة جديدة تحتوي على أجزاء من ثمرة نبتة الكاكاو كانت الشركة ترميها في السابق، مستهدفة بذلك الأجيال الشابة.

ففي الوقت الذي أصبحت فيه غالبية المستهلكين تبحث عن أغذية تحتوي على الحبوب الكاملة وكمية أقل من السكر ومقدار أكبر من المغذيات ومواد غير مضرة بالبيئة، تحوّلت واحدة من أكبر شركات صناعة الشوكولاتة في العالم نحو هذا الاتجاه من خلال ابتكارها أنواعاً تعتمد على وصفة تستخدم ثمرة نبتة الكاكاو بنسبة 100 % وليس بذورها فقط.

وقالت المجموعة السويسرية خلال حدث نظمته لإطلاق منتجاتها الجديدة المصنوعة كلياً من هذه الثمرة حيث تذوق الحاضرون عينات منها "إن الأجيال الجديدة ترغب في أن تعيش حياة سعيدة وصحية...



تريد أن تحصل على أطعمة ومشروبات لذيذة ومغذية وفي الوقت نفسه مراعية للكوكب ولسكانه".

وهذه المنتجات الجديدة مليئة بالمغذيات إذ لم يهدر أي جزء من ثمرة الكاكاو لصنع الشوكولاتة التي كانت تنتج باستخدام البذور حصرياً.

وعادة، يتم التخلص من 70 بالمئة من ثمرة الكاكاو وترمى في حاويات النفايات أثناء صنع الشوكولاتة، وفقاً للشركة.

ومنتجات "كاكاو فروت إكسبيريانسز" مصنوعة من ثمرة الكاكاو بكاملها، من البذور إلى القشور إضافة إلى لبها وعصيرها.

وتابعت الشركة "نتج عن ذلك مجموعة من المكونات العالية الجودة التي يمكن استخدامها في المشروبات والحلويات المجمدة والمخبوزات والمعجنات والوجبات الخفيفة وصولاً إلى الشوكولاتة".

ولفتت إلى أنه "في الوقت نفسه، هي منتجات مراعية لكوكب الأرض وسكانه، إذ انه يتم استخدام ثمرة الكاكاو بكاملها".

وأوضح المحلل لدى الشركة مارتن دييز "السوق الفرنسية تحب الشوكولاتة ذات الطابع المميز، الغنية بالكاكاو والمنكّهة بشكل خفيف بطعم الفاكهة".

وهو يعتقد أن هذا الصنف الجديد من المرجح أن يجذب الأميركيين أيضاً لأنهم "يحبون المنتجات الغنية بالبروتينات والمواد المغذية".

ومن المقرر أن تصبح الشوكولاتة المصنوعة من ثمرة الكاكاو بنسبة 100 بالمئة متوافرة للطهاة والحلوانيين في مطلع العام المقبل.

وفقدت الشوكولاتة بعضاً من جاذبيتها في الأسواق المتطورة، حيث تواجه منافسة كبيرة من الأطعمة التي تعتبر صحية أكثر، كما أن سعر الكاكاو المرتفع يشكّل عائقاً أمام الأرباح.

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