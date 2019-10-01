القوات الامنية تنتشر بشكل كثيف قرب مبنى محافظة ذي قار

2019/10/01 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان القوات الأمنية نزلت إلى عدد من شوارع المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "الأجهزة الأمنية في ذي قار انتشرت بشكل كثيف مع نزول عدد من وحدات الجيش بالقرب من مبنى المحافظة وفندق الجنوب وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الهدوء عاد نسبيا إلى بعض الشوارع في المدينة بعد مساء دام انتهى بمقتل وإصابة ٣٤ مواطنا وعنصرا أمنيا ".

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