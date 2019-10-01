دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الثاني/ 3

2019/10/01 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري عقب وفاة امرأته، صار موسي يطيل في مناوبات الحراسة الليلية كما لو كان يهرب من ذكرياته الأليمة.كون العتمة هيَ ملاذ الأشباح الشريرة، التي تتجول خصوصاً بين المطبخ والحديقة حتى مطلع أولى خيوط الفجر، لم ترَ فاتي مناصاً من أن تلوذ بحجرة النوم، المنعزلة على طرف أرض الديار، مستمدةً بعض الطمأنينة من وجود الصغيرة إلى جانبها على الفراش.في حقيقة الحال، ما كانت العمّة العانس وحيدةً في الدار.إذ عرفنا أن ا......

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