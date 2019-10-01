فلاح علوان - ساحة التحرير الدامية اليوم .. إنها نذر الثورة في العراق

2019/10/01 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_علوان "بغداد حمراء كأمس، وهذه الأجساد قد صبغت بوجه اليأسدرباً، بالدم المسفوك صوب الغد"لم تكتف القوات القمعية للنظام الفاسد بإطلاق الغازات المسيلة للدموع، بل واجهت المتظاهرين بالرصاص الحي، وقتلت 3 متظاهرين وجرحت 60 حتى الساعة الخامسة مساءاً، وإطلاق الرصاص الحي يتواصل، ومعه يتواصل التحدي.لم تواجه الحكومة والقوات القمعية يوماً عصيباً مثل هذا اليوم، لا في تظاهرات 2011 ولا في 2015 ولا ف......

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