اطلاق نار كثيف باسلحة خفيفة ومتوسطة وسط بغداد

2019/10/01 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باطلاق نار كثيف باسلحة خفيفة ومتوسطة وسط بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم اطلاق نار كثيف بأسلحة خفيفة ومتوسطة من ساحة التحرير بأتجاه شارع السعدون وبأتجاه ساحة الخلاني ومن ساحة الطيران بأتجاه الاندلس".

واشار الى ان "الوضع خطر جدا وسط بغداد".

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