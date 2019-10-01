تعيين سفير جديد للعراق في الاردن

2019/10/01 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بتعيين سفير جديد للعراق في الاردن.

واخبر المصدر "الغد برس"، انه "تم تعيين حيدر العذاري سفيرا جديدا للعراق في المملكة الاردنية، بدلا عن صفية السهيل".

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