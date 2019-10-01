القبض على إرهابي اشترك بالقتال ضد القوات الأمنية

2019/10/01 | 23:00

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بغداد / الصباحتمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، من القبض على إرهابي في منطقة الزنكورة بمدينة الرمادي اشترك بالقتال ضد القوات الأمنية قبل التحرير، في حين أعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، تسيير دوريات نهرية في بحيرة حمرين لتأمين طريق زائري الأربعينية. وذكر بيان للمديرية، تلقته "الصباح"، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الزنكورة بالرمادي".

وأضاف البيان، أن "الإرهابي هو من الذين اشتركوا بالقتال ضد قواتنا الأمنية قبل التحرير ومن المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

في غضون ذلك، كشفت وزارة الداخلية، عن القاء القبض على عنصرين اثنين من عصابات داعش الإرهابية جنوبي الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان تلقته "الصباح": ان "مديرية شرطة حمام العليل التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على مذكرات قبض صادرة عن القضاء، ومن خلال تعاون المواطنين ألقت القبض على عنصرين اثنين من عصابات داعش الإرهابية في قرية (الصلاحية) التابعة للناحية".

واوضح، ان "العنصرين كانا يعملان بصفة مقاتل في ما يسمى بديوان الجند".

الى ذلك، أعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، تسيير دوريات نهرية في بحيرة حمرين لتأمين طريق زائري الأربعينية.

واشار بيان للمديرية، الى ان "قوة من اللواء الثالث والعشرين واستخبارات قيادة عمليات الحشد في ديالى، سيرت دوريات نهرية في بحيرة حمرين والمناطق المجاورة لها ضمن خطط تأمين طرق زوار الإمام الحسين

(عليه السلام)".

وبين، ان "جهد الحشد الشعبي يستمر في مختلف قواطع المسؤولية بتأمين الطرق لاداء الزيارة الاربعينية ومنع وقوع اي خرق أمني يعكر اجواء الزيارة".

بينما، طهرت مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، منطقة الحمرة التابعة لقضاء بيجي من المخلفات

الحربية.

وذكر بيان اخر، أن "المفارز الفنية والهندسية التابعة لمديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي المرافقة للقوات الامنية في قضاء بيجي، طهرت منطقة الحمرة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعة لعصابات داعش الارهابية".

وتابع، انه "تم تطهير المنطقة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية بشكل آمن".

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