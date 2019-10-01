السبت المقبل.. مجلس النواب سيتخذ قرارات بحجم الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد

2019/10/01 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير قانوني: للعراق الحق بتعويضات كبرى وتدويل القضية باعتبارها انتهاك سيادة دولة بغداد ـ الصباح الجديد: قالت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت امس الثلاثاء، ان يتبنى مجلس النواب موقفا بحجم الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على البلاد، فيما اكد خبير قانوني ان الاستهداف الإسرائيلي لمخازن السلاح يعد انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، يستوجب ...

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