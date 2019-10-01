شهيد و200 مصاب في تظاهرات الامس بينهم 40 من القوات الأمنية

2019/10/01 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اعلنت وزارة الصحة امس الثلاثاء، استشهاد مواطن واصابة 200 اخرين بينهم 40 من قوى الامن، خلال التظاهرات التي انطلقت امس للمطالبة بالقضاء على الفساد وتأمين الخدمات في ساحة التحرير وسط بغداد.وذكرت الوزارة في بيان مشترك مع وزارة الداخلية وتلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان”حصيلة ضحايا تظاهرات بغداد حالة وفاة واحدة ...

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