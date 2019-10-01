عبدالمهدي يوجه بتعيين حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات

2019/10/01 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد : اصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، توجيهات لإستيعاب حملة الشهادات العليا وايجاد فرص عمل لهم.وجاء في بيان لمكتب عبدالمهدي تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، انه”بغية استيعاب مؤسسات الدولة والكليات والجامعات الاهلية كافة لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية والنهوض بمستوى ادائها خدمة لمسيرة البناء والإصلاح ...

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