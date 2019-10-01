شرطة بابل تعلن انتهاء تظاهرات اليوم دون تسجيل أي خرق امني

2019/10/01 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء تظاهرات اليوم دون حدوث أية خروقات امنية، لافتة الى ان الأجهزة الأمنية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "الغد برس"، انه ؛حسب توجيهات قائد الشرطة اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي ، تعاونوا مع المتظاهرين ،وهيئوا لهم الاجواء الامنية اللازمة ليمارسوا حرية التعبير عن اراءهم ومطالبهم بكل مهنية".

واشارت الى ان "التعاون الكبير من قبل المواطنيين في الحفاظ على الامن والنظام في المدينة يستحق كل الشكر والتقدير لانهم التزموا بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على امن المحافظة".

واضافت، اننا "نحرص اشد الحرص على الحفاظ على المتظاهرين وإعطائهم كامل حريتهم في المناداة بمطالبهم، والتعامل الحسن معهم وفق القانون والمعاير المعتمدة دوليا"، مبينة انه "بنفس الوقت لا نقبل في أي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف الإضرار بالممتلكات والأموال العامة والخاصة بالمحافظة".

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