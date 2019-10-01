2019/10/01 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدرمطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن الجهة التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين في المحافظة.





وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن "الأجهزة الأمنية في المحافظة المتمثلة بقيادتي العمليات والشرطة تلقت أوامر عليا من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لتفريقهم ومنع تجمهرهم امام المقار الحكومية".





وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحديث عن إقالة قائد شرطة المحافظة لا صحة له".





وكانت دائرة صحة ذي قار سجلت مقتل متظاهر وإصابة ٣٣ اخر بجروح اثنين منهم بحالة حرجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني في ذي قار لـ(الغد برس) : امر إطلاق الرصاص الحي صدر من مكتب عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر أمني في ذي قار لـ(الغد برس) : امر إطلاق الرصاص الحي صدر من مكتب عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).