رئيس الجمهورية يناقش جهود {إعادة الإعمار}

2019/10/01 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

ناقش رئيس الجمهورية برهم صالح، مع محافظ ورئيس وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين جهود اعادة الاعمار وتأمين عودة النازحين.

وبحسب بيان صادر من مكتبه، تلقت "الصباح"، نسخة منه، فان صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، محافظ ورئيس وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين وأكد أهمية العمل المشترك وبذل أقصى الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير مقومات سبل العيش الكريم لهم.

ودعا الى ضرورة تعزيز جهود إعادة إعمار المدن في المحافظة، وتأمين عودة جميع النازحين الى ديارهم.

من جانبه، قدم محافظ صلاح الدين شرحاً مفصلا عن الأوضاع العامة والخطط المستقبلية للنهوض بواقع المحافظة في

مختلف المجالات.

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