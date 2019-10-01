الفياض يبحث مع مستشار الأمن التونسي تعزيز التعاون المشترك

2019/10/01 | 23:32

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بغداد / الصباح

استعرض مستشار الامن الوطني فالح الفياض، مع مستشار الامن القومي التونسي كمال العكروت، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان الفياض التقى العكروت والسفير التونسي لدى بغداد ابراهيم الرزقي، وبحث التطورات السياسية والامنية في المنطقة واهمية توحيد الجهود الدولية بما يسهم في استقرارها.

وشدد، الفياض على اهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في ما يخص تبادل الخبرات الامنية.

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