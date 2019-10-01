النزاهة توجه بيانات معبر ابراهيم الخليل الى رئاسة برلمان كوردستان

2019/10/01 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن قيام لجنة النزاهة البرلمانية بتفقد معبر ابراهيم الخليل على الحدود التركية مع اقليم كوردستان بهدف التعرف عن كثب على سير العمل وكيفية التعامل مع المواطنين والتجار فيه.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ورد لشفق نيوز، انه استمرارا للزيارات الميدانية الى المعابر الحدودية بهدف المتابعة والتعرف على كيفية سير الاعمال وتمشية معاملات المواطنين فيها، قام وفد من لجنة النزاهة وشؤون البرلمان والشكاوى في برلمان كوردستان مؤلف من رئيس اللجنة شيرين امين ونائب رئيس اللجنة سعيد مصطفى وعضو اللجنة شنو اشقي ومستشار اللجنة فريدون علي، يوم الثلاثاء، بزيارة معبر ابراهيم الخليل الدولي.

واشار البيان الى ان الوفد تفقد مدير المعبر حميد علي ابراهيم ومدير الكمرك فيه فرست علي محمد وشركة نيو ستاندارد للفحص والسيطرة النوعية، كما تفقد وحدة الفحص في المختبر الفيزيائي والكيميائي والبايولوجي والعمال والسائقين والميدانيين ودون جميع الملاحظات والنواقص والمقترحات، مبينا انه تعهد بمتابعتها وايصالها الى الجهات المعنية بهدف معالجتها.

واضاف ان الوفد قام بتدوين مجموع بيانات المعلومات ومن المقرر ان يقوم اعضاؤها تضمينها في تقرير وتوجيهها الى رئاسة برلمان كوردستان.

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