2019/10/02 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، بياناً على خلفية تظاهرات اليوم، التي أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 200 آخرين، نتيجة صدام المحتجين مع القوات الأمنية.

وقال عبدالمهدي، في بيان تلقت (بغد

بغداد اليوم ـ بغداد

ادان ائتلاف النصر، الثلاثاء، استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق، فيما طالب الحكومة بالقيام بواجبتاها

وقال المكتب الاعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ندين وبقوة استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين، وندعو ال

بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، المتظاهرين الى الالتزام وضبط النفس والاحتكام الى القانون>

وقال المالكي في تغريدة له على تويتر، ان "ما حصل اليوم في ساحة التحرير أمر مؤسف ولايصب في مصلحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مثنى السامرائي: اللجوء للعنف ضد المتظاهرين سيلقي بمزيد من الحطب على نار الغضب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مثنى السامرائي: اللجوء للعنف ضد المتظاهرين سيلقي بمزيد من الحطب على نار الغضب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).