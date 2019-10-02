محافظ بغداد يؤكد ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وسلمية التظاهرات

2019/10/02 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري اليوم الثلاثاء، الى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وسلمية التظاهرات.

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