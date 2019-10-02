2019/10/02 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني – دعا رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، الجميع الى التهدئة وتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق وشعبه، بحسب تعبيره.وقال عبدالمهدي في بيان تلقته “المركز الخبري الوطني”، اننا “نؤكد لأبناء شعبنا كافة ان اولوياتنا كانت وستبقى مركزة على تحقيق تطلعاته المشروعة وإلاستجابة لكل مطلب عادل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي: ندعو الجميع الى التهدئة وتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق وشعبه المركز الخبري الوطني.

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