2019/10/02 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثقافة: الثور المجنح يعود الى العراق من جديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/02 | 00:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة: الثور المجنح يعود الى العراق من جديد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة: الثور المجنح يعود الى العراق من جديد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).