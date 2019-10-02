النصر يدعو الى التحقيق الشامل بشأن استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين

2019/10/02 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا ائتلاف النصر، اليوم الاربعاء، و الحكومة لفتح تحقيق شامل وتحقيق العدالة بشأن استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين.

وقال المكتب الاعلامي في بيان تلقته "الغد برس"، اننا "ندين وبقوة استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين، وندعو الحكومة لفتح تحقيق شامل وتحقيق العدالة".

واضاف "في الوقت الذي نطالب بالحفاظ على الامن والسلم والممتلكات العامة والخاصة، فاننا نرفض تسييس التظاهرات الشعبية او توظيفها حزبيا ومصالحيا، ونشدد على الحوار البنّاء والايجابي مع ممثلي المتظاهرين".





وطالب الحكومة "للقيام بواجباتها لخدمة الشعب وصيانة حقوقه ومطالبه المشروعة".

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