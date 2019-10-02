الرئيس صالح يدعو إلى ضبط النفس واحترام القانون ويؤكد: التظاهر السلمي حقٌ دستوري مكفول

2019/10/02 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ليل اليوم الأربعاء، أن "التظاهر حق دستوري مكفولٌ للمواطنين"، فيما دعا المتظاهرين والقوات الأمنية إلى ضبط النفس و"احترام" القانون.

وكتب صالح في تغريدة على حسابه في تويتر: "التظاهر السلمي حق دستوري مكفولٌ للمواطنين، أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن العام"، مؤكدا على "ضبط النفس واحترام القانون".

وأضاف رئيس الجمهورية: "أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة"، مختتماً تغريدته بالقول: "الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".

وشهدت، محافظات بغداد والبصرة والديوانية وذي قار وكربلاء، تظاهرات شعبية بدأت، منذ صباح الثلاثاء، استجابة لدعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي الفساد والبطالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، مقتل متظاهر واحد وإصابة 160 آخرين إضافة إلى 40 منتسباً امنياً جراء استخدام القوات الأمنية للرصاص الحي والقنابل الغازية وخراطيم المياه لإخلاء ساحة التحرير وسط بغداد من مئات المتظاهرين الذين توفدوا إليها منذ ساعات الصباح، احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وللمطالبة بضمان الحقوق العامة للمواطنين العراقيين.

بغداد اليوم - بغداد

وجهت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات يوم الثلاثاء وسط بغداد.

وقالت الرئاسة في بيان، إنها "وجهت لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظا

بغداد اليوم ـ متابعة

أكد رئيس حزب المسار المدني، مثنى السامرائي، الثلاثاء، أن اللجوء للعنف ضد المتظاهرين سيلقي بمزيد من الحطب على "نار الغضب".

وقال السامرائي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "التظاهرات انتهت اليوم بسفك

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، بياناً على خلفية تظاهرات اليوم، التي أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 200 آخرين، نتيجة صدام المحتجين مع القوات الأمنية.

وقال عبدالمهدي، في بيان تلقت (بغد

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