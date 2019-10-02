أنباء عن اقالة مدير شرطة ذي قار

2019/10/02 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافادت مصادر محلية في محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن اقالة قائد شرطة ذي قار، اللواء حسن الزيدي، من منصبه على خلفية تظاهرات اليوم.وقال المصدر، لـ”كلكامش برس”، بأن “ثمة معلومات واردة من مكتب وزير الداخلية تفيد باقالة قائد شرطة ذي قار اللواء حسن الزيدي”.ولم يتسن لـ”كلكامش برس”، التأكد من صحة المعلومات الواردة، ولا تزال الاتصالات جارية بشأن مدى صحة الانباء التي تتحدث عن اقالة مدير الشرطة.وشهدت ذي قار اليوم، مواجهات دامية، راح ضحيتها متظاهر واحد وانباء عن وفاة اخر، وسط هدوء نسبي يجتاج الشارع الذي قار.

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