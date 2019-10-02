الدفاع المدني يتهم “مندسين” باحراق اربعة مباني قرب ساحة التحرير

2019/10/02 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن وجود اعمال تخريب وحرق طالت بنايات قرب ساحة التحرير وسط بغداد.‏وذكر بيان مقتضب للمديرية تلقته “كلكامش برس”، أن “أكثر من خمس عشرة فرقة إطفاء، وبإشراف من قبل مدير عام الدفاع المدني ‏كاظم سلطان بوهان، تبذل قصارى جهدها للسيطرة على حريق قرب ساحة التحرير”.‏وأضاف البيان أن “الحريق نشب داخل مبنى المطعم التركي، بالقرب من جسر الجمهورية وسط العاصمة، والموقف تحت سيطرة رجال ‏الدفاع المدني”.‏‏ وخرج المئات بتظاهرات في مدن بغداد وديالى وكربلاء وواسط والديوانية وذي قار وميسان والبصرة احتجاجاً على تردي الاوضاع ‏الخدمية في العراق فضلاً عن قلة فرص العمل وارتفاع نسب البطالة‎.‎

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