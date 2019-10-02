احتراق قسم بطاقة السكن داخل مديرية الإقامة في ذي قار بظروف غامضة

2019/10/02 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن حريقا كبيرا التهم قسم بطاقة السكن في المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "حريقا كبيرا التهم بناية مكتب المعلومات/ قسم اضابير بطاقة السكن داخل مديرية الإقامة بظروف غامضة"، لافتا إلى أن " الحريق التهم غرفة بطاقة السكن بالكامل".





وتابع المصدر،أن "فرق الإطفاء سارعت لمكان الحادث وقامت باطفاءه".

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