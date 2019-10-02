رئيس الجمهورية يؤكد على ضبط النفس وإحترام القانون

2019/10/02 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاربعاء، على ضبط النفس وإحترام القانون

وقال في تغريدة تابعتها "الغد برس"، ان "التظاهر السلمي حقٌ دستوري مكفولٌ للمواطنين، وأبناؤنا في القوات الامنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام".





واكد على "ضبط النفس وإحترام القانون، لافتا ان أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة.



الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".

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