بالصور .. متظاهرون يقطعون سريع القناة في بغداد ويضرمون النار فيه

2019/10/02 | 01:05

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بغداد اليوم

القوات الامنية تطلق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في قضاء الحمزة بالديوانية

يتبع ..

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (01 تشرين الأول، 2019) بأن القوات الأمنية قطعت أربعة تقاطعات حيوية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في (بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية قطعت ثلاثة تقاطعات حيوية وسط العاصمة بغداد"، مشيرا ا

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بقطع متظاهرين في مدينة الصدر لشارع القناة في المدينة، اثناء تشييع متظاهر قُتل في تظاهرة ساحة التحرير قبل ساعات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرين من عشيرة (السواعد) في مدينة

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