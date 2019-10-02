2019/10/02 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الخميسي مسعد أبو فجر أديب من أبناء سيناء نشر عام م2007 رواية " طلعة البدن" وفي حينه كتبت أن من المدهش أن يتغزل أديب مصري بالجيش الاسرائيلي صراحة وأن يشيد في روايته بإنسانية الجيش الاسرائيلي في معاملة أهل سيناء مقابل وحشية الجيش المصري! لكن أبو فجر كان يحاول أن يقدم نفسه لتل أبيب، وعالم الجوائز، والدوائر الغربية كما فعل من قبل على سالم الذي بلغ اعجاب الخارجية الاسرائيلية به حد أنها أوصت في يناير 2009 ، حسب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد الخميسي - مسعد أبو فجر .. أدباء على ايقاع الغزو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد الخميسي - مسعد أبو فجر .. أدباء على ايقاع الغزو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).