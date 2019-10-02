ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 21

2019/10/02 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي وَإِذا قيلَ لَهُم لا تُفسِدوا فِي الأَرضِ قالوا إِنَّما نَحنُ مُصلِحونَ (11)هذا ديدن القرآن، ألا هو وصمه لمخالفيه بمختلف النعوت، ومنها (الفساد في الأرض)، ونعلم من خلال متابعة هذا المصطلح القرآني، إن الإسلام في الأرض يبيح قتل مرتكبي الفساد، وكما نعلم إن أحد معاني الفساد في الأرض هو أن يدين (المفسد) حسب معايير الإسلام بعقيدة فاسدة، ونعلم إن كل عقيدة غير عقيدة الإسلام هي بمعاييره عقيدة باطلة وفاس......

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