الخزعلي: ما شهدته التظاهرات دليل على وجود أيادٍ خبيثة تريد العبث بالاستقرار

2019/10/02 | 02:07

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بغداد اليوم - بغداد

أكد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاربعاء، أن ما شهدته التظاهرات دليل على وجود أيادٍ خبيثة تريد العبث بالاستقرار.

وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر، إن "سقوط ضحايا ابرياء من ابنائنا المتظاهرين وحدوث إصابات في قواتنا الأمنية بهذا العدد دليل على وجود أيادٍ خبيثة تريد العبث بالاستقرار ولو على حساب ارواح الأبرياء، ومن ناحيتنا حذرنا من وجود هكذا مشروع قبل انطلاقه ولا زلنا نحذر منه".

وأكد ان "من حق ابناء شعبنا التظاهر للمطالبة بحقوقهم ولكن من الواجب عليهم كذلك تفويت الفرصة على الأعداء بالمحافظة على سلمية التظاهرات والحذر من المندسين والأيادي الخفية التي تريد ان تدفع الأمور باتجاهات خطيرة للغاية نوكد اننا نمتلك معلومات مؤكدة عنها".وأضاف الخزعلي، "كما ونهيب بأجهزتنا الامنية بالتحلي بأعلى درجات الضبط في التعامل مع المتظاهرين السلميين، ونسال الله الرحمة لشهداءنا والشفاء العاجل لكل الجرحى والأمن والأمان لكل ابناء شعبنا وان يرد كيد أعداء العراق الى نحورهم وينصرنا عليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

بغداد اليوم - بغداد

انتقد النائب هوشيار عبدالله بشدة، الاربعاء، استخدام العنف من قبل عناصر محسوبة على الجهات الأمنية تجاه المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات، مطالباً القيادات الأمنية بفتح تحقيق في القضية وإعلان نتائجه ومحاسبة من اعتدوا على المتظا

بغداد اليوم - بغداد

وجهت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات يوم الثلاثاء وسط بغداد.

وقالت الرئاسة في بيان، إنها "وجهت لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظا

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ليل اليوم الأربعاء، أن "التظاهر حق دستوري مكفولٌ للمواطنين"، فيما دعا المتظاهرين والقوات الأمنية إلى ضبط النفس و"احترام" القانون.

وكتب صالح في تغريدة على حسابه في تويتر:

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