اهالي شارع الكفاح ومناطق الفضل والصدرية في بغداد يخرجون بتظاهرة ويشعلون الاطارات

2019/10/02 | 02:38

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بغداد اليوم - بغداد

خرج اهالي شارع الكفاح ومناطق الفضل والصدرية، الاربعاء، بتظاهرة واشعلوا الاطارات وسط الشارع.

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