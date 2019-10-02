إصابات بين المتظاهرين والقوات الأمنية ومطالبات بالتهدئة وضبط النفس

2019/10/02 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

تظاهر آلاف العراقيين أمس في بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجا على سوء الخدمات وتفشي الفساد والبطالة، مطالبين بضرورة اجراء اصلاحات حكومية واسعة تشمل مختلف المجالات، وبينما استهجنت جهات سياسية عدة، استخدام القوة، أكد القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، البدء "فورا" بإجراء تحقيق مهني من أجل الوقوف على الأسباب التي ادت لوقوع الحوادث، مبينا ان اولوياتنا كانت وستبقى مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة وإلاستجابة لكل مطلب عادل لمواطنينا.

وسبق تأكيدات رئيس الوزراء، باجراء "تحقيق فوري" لمعرفة اسباب وقوع الاحداث في تظاهرات الأمس، اتهام وجهته خلية الإعلام الحكومي، لمن وصفتهم بـ"مثيري الشغب" في احداث أعمال عنف بهدف إسقاط المحتوى الحقيقي للمطالب وتجريد التظاهرات من السلمية التي حرصت عليها.



كما أكد رئيس الجمهورية، في تغريدة له عبر "تويتر" على ان "التظاهر حق دستوري، وان القوات الأمنية مكلفة بحماية حقوق المواطنين" مشددا على ضرورة "ضبط النفس واحترام القانون".

وسط ذلك، دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الرئاسات الثلاث، الى فتح تحقيق عاجل للوقوف على تداعيات ما حدث أمس في ساحة التحرير، في حين طالب رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث احداث التظاهرات.

بدورها، وجهت رئاسة مجلس النواب لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات في ساحة التحرير.

وأكدت رئاسة مجلس النواب، خلال بيان لها تلقته "الصباح" على حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور بحسب المادة 38، داعية القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين.

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