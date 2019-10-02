مقترح لتعديل سن التقاعد

2019/10/02 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/مهند عبد الوهاب

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تقديمها مقترحا للامانة العامة لرئاسة الوزراء يقضي بتعديل سن التقاعد للموظف، لافتة الى ان المقترح يشمل في حال الموافقة عليه وتطبيقه، الموظف بعمر 50 سنة على ان تكون لديه خدمة 15 سنة فعلية. وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي لـ" الصباح " ان اللجنة قدمت مقترحا او تعديلا الى الامانة العامة لرئاسة الوزراء لاضافته الى القانون، مبينا ان المقترح يتضمن تعديل سن التقاعد لتكون 50 سنة للموظف الذي لديه خدمة فعلية تبلغ 15 سنة".



واضاف ان " اللجنة اخذت في اعتباراتها اتاحة الفرصة للعاطلين عن العمل والشباب ممن لم يحصلوا على وظائف ولديهم شهادات او مؤهلات علمية جيدة".

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