محيي الدين محروس - جولة مع العدد الرابع عشر

2019/10/02 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس يرمز العدد 14 في التارو للاعتدال الذي يدل على المعقولية والتحكم بالذات.وعيد الحب في الرابع عشر من شباط، وهو يوم الصداقة والمحبة.الرابع عشر من تموز هو يوم عطلة وطنية في فرنسا - يوم الباستيل.في الأساطير المصرية: قطع „ سيث „ جسد شقيقه „ أوزوريس „ بعد أن قتله إلى أربعة عشر جزءًا.بعد قتله أصبح العدد 14 „ إله الرزيلة „ وارتيط مع الموت والقيامة.الدالاي لاما الرابع عشر هو الزعيم ......

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