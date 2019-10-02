محيي الدين محروس - جولة مع العدد الثالث عشر

2019/10/02 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس يخاف ويتشائم الكثير من الناس من العدد الثالث عشر دون أن يعلموا سبب ذلك! بعضهم يُعزي مصدر التشاؤم من علم السريات القدماء،وذلك لأن القوة العددية ليوم الأحد هي 13:أ = 1 ، ح = 8 ، د = 4 > المجموع هو 13في روما القديمة كانت تجتمع الساحرات في مجموعات تضم 12 ساحرة، أما الرقم 13 يتم حجزه للشيطان.أما في إسكندينافيا فكانوا يعقدون حبل المشنقة 13 عقدة.إلى يومنا لا تحرك البحرية الأم......

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