محمد زكريا توفيق - حرية الرأي يا قوم

2019/10/02 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق "إذا كان للبشرية كلها رأي واحد، فيما عدا شخص ما له رأي مخالف، فعذر البشرية في إخراس هذا الصوت الوحيد، هو نفس عذر هذا الشخص فى إخراس البشرية كلها عندما يتولى سلطة" جون ستيوارت ميل (1806 – 1873م)ليس هناك داع للدفاع عن حرية البحث والرأي كوسيلة لمحاربة الطغيان والفساد والجهل والخرافات ومعرفة الحقيقة.وليست هناك حاجة لإقناع السلطة الحاكمة لكي تكف عن تحديد ما يجب وما لا يجب أن نقوله أو ن......

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