هيبت بافي حلبجة - نقض الإيمان الفلسفي لدى كارل ياسبرز

2019/10/02 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيبت_بافي_حلبجة نقض الإيمان الفلسفي لدى كارل ياسبرزهيبت بافي حلبجةلعل أجمل قول فلسفي غرابة هو الذي يؤكد إن المذهب الوجودي منقسم على ذاته مابين فلاسفة ملحدين ، جان بول سارتر ، ومارتن هيدجر ، وفلاسفة مؤمنين ، جابريل مارسيل ، وكارل ياسبرز ، وكإن الإيمان والإلحاد صفتان أو خاصيتان تضفيان على المذهب الوجودي وجوديته ، أو كإن كل واحد منهما يمتاز بمجاله الأصيل في تقويم الأبعاد الحقيقية لهذا المذهب .واليقين هو إن ......

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