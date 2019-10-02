أول يوم تظاهرات: حالة وفاة و «200» جريح

2019/10/02 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياصدرت خلية الإعلام الحكومي، أمس الثلاثاء، بياناً بشأن التظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات، مؤكدة أسفها لما رافقت هذه الإحتجاجات من أعمال عنف صدرت من مجموعة من «مثيري الشغب»، فيما كشفت وزارة الصحة عن وفاة شخص واصابة 200 آخرين بينهم 40 من القوات الامنية. وقالت الخلية في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات شهدت إنطلاق تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل».واعربت الخلية عن «أسفها لما رافقت هذه الإحتجاجات من أعمال عنف، صدرت من مجموعة من مثيري الشغب لإسقاط المحتوى الحقيقي لتلك المطالب وتجريدها من السلمية التي خرجت لأجلها»، مشددة بالقول «أننا في الوقت الذي نتضامن مع حرية التعبير التي كفلها الدستور، وانطلاقا من مبدأ المسؤولية الوطنية، ندعو المواطنين كافة الى التهدئة وضبط النفس، ونؤكد إستمرار الأجهزة الأمنية في تأدية مهماتها حرصا منها على أمن وسلامة المتظاهرين».وكشفت وزارة الصحة، بحسب البيان عن «إستمرار ملاكاتها الطبية في تقديم العلاج الى الجرحى الذين استقبلتهم المؤسسات الصحية، حيث سجلت حالة وفاة واحدة، فيما بلغ عدد الجرحى (٢٠٠) مصاباً بينهم (٤٠) مصاباً من منتسبي الأجهزة الأمنية»، موضحة أن «عدداً خرج منهم بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، مع إستمرار الملاكات الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمتبقي من للراقدين وعددهم (٥٠)».من جانبها، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس الثلاثاء، تلقيها معلومات تفيد بسقوط ضحايا خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد، ومحافظات جنوبية، فيما أشارت إلى تسجيل اعتداء من قبل بعض المتظاهرين على القوات الامنية.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي في تصريح صحفي إن «فرق المفوضية العليا لحقوق الإنسان لا زالت تراقب لهذه اللحظة في كافة المحافظات وترصد وتراقب كافة التظاهرات»، مضيفاً: «وببالغ الاسف وصلتنا العديد من المشاهدات التي قد تؤثر على التظاهرات السلمية، من استخدام القوات الامنية في قسم من هذه التظاهرات، الغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة واطلاق الرصاص الحي».وأضاف الغراوي، ان «هناك ايضاً متظاهرين ضربوا القوات الامنية بالحجارة وتحديداً في البصرة، وفي المقابل شنت القوات الأمنية حملة اعتقالات ما استدعى تدخل المفوضية ونجاحها باطلاق سراحهم بعد ساعة من اعتقالهم».وبشأن وقوع ضحايا خلال التظاهرات، قال الغراوي: «وصلتنا معلومات بشأن تسجيل ضحايا ووفيات ونحن الان في طور تدقيق هذه المعلومات، وقمنا بإرسال فرقٍ لتقصي الحقائق في مستشفى الشيخ زايد ومستشفى مدينة الطب»، مؤكداً انه «بعد ان تكمل هذه الفرق تدقيق المعلومات ستقوم المفوضية بإصدار بيان رسمي بكل ما يتعلق بالتظاهرات في بغداد وباقي المحافظات اذا كانت هناك اي معلومات تتعلق بوجود وفيات اصابات واعتداءات متبادلة». وشدد، على ان «حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي حق مكفول وفق الدستور وتظاهرات اليوم استكمالاً لهذا الحق»، لافتاً إلى ان «المفوضية طالبت قبل انطلاق التظاهرات بعدم استخدام القوة المفرطة والغازات المسيلة للدموع والماء الحار تجاه المتظاهرين، وطالبت الاخير بالتظاهر السلمي والحفاظ على الاماكن العامة والمطالب السلمية وعدم المساس بالقوات الامنية».وانطلقت، أمس الثلاثاء، تظاهرات شعبية في عدة محافظات عراقية مطالبة بتحسين الوضع العام الذي يشهده البلاد.بدورها، اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد ان المتظاهرين في محافظة بغداد قدموا الى مقر المجلس وابلغونا بانهم سيخرجون بتظاهرة سلمية.وقال عضو اللجنة سعد المطلبي إن “العشرات من المتظاهرين تجمعوا امام مجلس المحافظة وابلغونا بانهم سيقومون بتظاهرة سلمية كما في كل مرة وانهم لن يلجأوا الى العنف او اثارة المشاكل”، مبينا أن “المجلس رحب بهم وطلب من الاجهزة الامنية القيام بحمايتهم”.وأضاف المطلبي أن “التهويل والترويج عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي منشأها خارج البلاد والمدعومة من جهات خارجية فشلت بالترويج وذلك لوعي مواطنينا من المتظاهرين”، مؤكدا أن “مخططهم فشل فشلا ذريعا بحكمة ووعي المتظاهرين الذين يطالبون بحقوق مشروعة من تقديم الخدمات والتعينيات”.

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