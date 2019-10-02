سقوط صاروخ وضبط اخر في بغداد

2019/10/02 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الاربعاء ان صاروخا سقط في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان صاروخا سقط خلفة كلية الفراهيدي قيد الانشاء من وقوع اية اضرار مادية او بشرية، مشيرا الى سقوطه في ساحة متروكة وغير مأهولة بالسكان.

الى ذلك عثرت القوات الامنية على صاروخ اخر معد للإطلاق في منطقة البياع خلف محطة لتعبئة الوقود.

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