بالصور.. تظاهرات بغداد تتجدد في الزعفرانية منذ الفجر

2019/10/02 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تجدد التظاهرات في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة، حيث خرج المتظاهرون بعد صلاة الفجر إلى الشارع الرئيسي الذي يربط المنطقة ببغداد.

وأفاد مراسل "الغد برس" بأن عدداً من المتظاهرين تجمعوا عقب صلاة الفجر في الشارع الرئيسي الذي يربط الزعفرانية بالعاصمة بغداد، وقاموا بقطع أحد جانبيّ الشارع.

وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات يوم أمس الثلاثاء، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية والاحتجاج على تجميد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، وحاول المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد الوصول إلى المنطقة الخضراء إلا أن القوات الأمنية منعتهم، كما لجأت القوات إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين صفوف المتظاهرين.

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