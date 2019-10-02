مفوضية حقوق الإنسان تعقد مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم بشأن التظاهرات

2019/10/02 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الأربعاء، أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً عن ما رصتها فرقها خلال التظاهرات التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات يوم أمس الثلاثاء.

وذكر المكتب الإعلامي للمفوضية في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها ستعقد "مؤتمراً صحفياً تبين فيه أهم المؤشرات وما دونته فرق رصد المفوضية خلال التظاهرات التي حصلت ظهر الثلاثاء في محافظة بغداد وباقي المحافظات الاخرى".

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