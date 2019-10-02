2019/10/02 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي يبدو أنّ هذه التصوّرات والممارسات ستستمرّ بالرغم من المشاركة السياسية المكثّفة للنساء من أجل انتزاع حقوقهنّ المواطنية.ففي مجتمعات تغلب عليها النزعة المحافظة، ويهيمن فيها الفكر الذكوريّ لا ينظر إلى المرأة باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق تترشّح وتنتخب بملء إرادتها وتمارس حقّها في التعبير عن آرائها والدفاع عن اختياراتها بكلّ مسؤوليّة إنّما هي في نظر أغلب الفاعلين السياسيين، رقما في المعادلة السياسية وخ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#آمال قرامي - النسوان في قلب العمليّة الانتخابيّة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#آمال قرامي - النسوان في قلب العمليّة الانتخابيّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).